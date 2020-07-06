وزيرة الثقافة ناعية الفريق العصار: مصر فقدت أحد رجالها المخلصين

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى الذي غيبه الموت مساء اليوم، الإثنين، 6 يوليو بعد صراع مع المرض.





وقالت إن مصر فقدت أحد رجالها المخلصين الذين لعبوا دورا مؤثرا فى الحفاظ على سلامة البلاد.





وأضافت أن اسم الراحل سيبقى علامة فى سجلات العظماء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن.



