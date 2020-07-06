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ثقافة

وزيرة الثقافة ناعية الفريق العصار: مصر فقدت أحد رجالها المخلصين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:12 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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طارق موسى
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى الذي غيبه الموت مساء اليوم، الإثنين، 6 يوليو بعد صراع مع المرض. 

وقالت إن مصر فقدت أحد رجالها المخلصين الذين لعبوا دورا مؤثرا فى الحفاظ على سلامة البلاد. 

وأضافت أن اسم الراحل سيبقى علامة فى سجلات العظماء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن. 

وأشارت إلى دعمه الدائم ومساندته في العديد من المشروعات الثقافية، مؤكدة أنها فقدت صديقا وأخا وزميلا شرفت بالتعاون معه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وزيرة الثقافة ناعية
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