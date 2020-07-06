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أخبار العالم

إسرائيل تؤمن الطرد.. هدية بمليار دولار من تميم لـ أردوغان

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف تقرير لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن فضيحة جديدة لأمير دويلة قطر، تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة إن تميم أهدى أردوغان هدية سخية عبارة عن طائرة بوينغ 747، بلغت قيمتها مليار دولار، تعبيرًا عن الصداقة.

وأضافت أنه بعد استلام  الطائرة وصل فريق تركي إلى زيوريخ من أجل استلام جهاز خاص (مشاعل حرارية مضادة للصواريخ) من شركة إلبيت (Elbit) الإسرائيلية، بهدف تثبيتها تحت جناحي طائرة الرئيس التركي.

وأشارت إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي في عام 2016، عززت العلاقات بين البلدين؛ حيث سعى أمراء قطر لمساعدة الليرة التركية من خلال إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي، وبعد ذلك بعام، أنشأت أنقرة جسرًا جويًا مع الدوحة؛ لتجاوز جيرانها.

وتابعت أن قطر استثمرت مليارات في  قطاعي السياحة والمصارف التركية والصناعات التحويلية، كما تجددت الشراكة في 20 مايو عندما حصلت تركيا- لعدم وجود اتفاق مع الدول الغربية- على مصدر جديد للعملات الأجنبية من قطر، بفضل زيادة التبادلات بين البنوك المركزية في البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأوضحت أن تركيا تحتاج إلى اتصالات القطريين مع المتطرفين لتحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الأكثر تطرفًا، من المقاتلين الأجانب المرتبطين بالقاعدة، وإعطاء الانطباع للدول الغربية المعنية بالملف السوري بأن بقية الفصائل الأقل تطرفًا ستطيعها.

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