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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ .. اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:02 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).


وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.

وأضاف قائلا : ستقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي ، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 103 ألف و865 طالب/طالبة، ومادة الأحياء بإجمالي 277 ألف و921 طالب/ طالبة، ومادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 251 ألف و60 طالب/طالبة داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
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