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تعليم

التعليم: نقل 51 حالة مرضية من لجان الثانوية العامة للمستشفيات حتى الآن

السبت 04/يوليه/2020 - 08:08 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2020  ظهور عدد 51 حالة مرضية  ، منذ انطلاقها رسميا يوم 21 يونيو 2020 وحتى الآن.

فخلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة ، ظهرت حالات مرضية بين صفوف الطلاب وصلت إلى 26 طالبا .

ففي امتحان اللغة العربية ، تم قبول 11 اعتذار لطلاب لم تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان وذلك وفقا لتقرير من المسئول الصحي على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.

وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى .. رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 14 طالب ، وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلي المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.


أما على مستوى المعلمين ، فقد ظهرت حالات مرضية وصلت  إلى 11 حالة من المراقبين في مختلف المحافظات.


ففي امتحان اللغة العربية ، تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لا تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات ، كما تبين اصابة المعلمة (أ.م) بفيروس كورونا  وكانت مكلفة بأعمال الامتحانات بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية  واضطرت إلى الذهاب للجنتها يوم امتحان اللغة العربية للاعتذار عن العمل خوفا من توقيع اي جزاءات عليها من رئيس اللجنة ، وقد ترتب على ذلك أنه تم استبدال رئيس لجنة مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بعد التحقق من عدم قدرتها على تقدير الحالة المرضية للمعلمة (أ.م) في أول أيام امتحانات الثانوية العامة. 

وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، أصيب 3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الاسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) ، بحالات اعياء أدت إلى نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.


وفي الاسبوع الثاني من امتحانات الثانوية العامة ، ظهرت حالات مرضية وصلت  إلى 12 طالب و 2 ملاحظين

ففي امتحان الديناميكا ، رصدت غرفة عمليات التعليم بعض الحالات الصحية المختلفة لطالب واحد فقط وملاحظ في محافظات (القاهرة، والمنيا) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وخلال امتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا ،  رصدت غرفة عمليات التعليم بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 11 طالبا وملاحظ واحد فقط في محافظات (القاهرة، الأقصر، القليوبية، السويس، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف،  الجيزة) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.
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