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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتابع أعمال القافلة الطبية المجانية وتشيد بجهود فرق العمل بالقطاع الصحي وتتفقد أعمال تطوير مدرسة التمريض بباريس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال القافلة الطبية المجانية وتُشيد بجهود فرق العمل بالقطاع الصحي

واصلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز باريس، بمتابعة أعمال القافلة الطبية المجانية المنفذة بمستشفى باريس المركزي، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحةبالمحافظة.

واطلعت المحافظ على انتظام خدمات العيادات الخارجية، وما تقدمه القافلة من خدمات متنوعة إلى جانب متابعة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، مؤكدةً أهمية انتظام تقديم هذه الخدمات وتيسير وصولها للمواطنين، ومشيدةً بجهود العاملين بالإدارة الصحية بمركز باريس والفرق الطبية في تنظيم القافلة، وموجهةً بصرف مكافأة مالية تشجيعا لجهودهم وتميز أدائهم.

كما حرصت مجدى على لقاء عدد من المواطنين أثناء أعمال القافلة والاستماع إلى مطالبهم، موجهةً ببحثها ودراسة الحلول العاجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

ضمن جولتها بالمركز.. 
محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تطوير مدرسة التمريض بباريس

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير مدرسة التمريض بمركز باريس، ضمن جولتها الميدانية الموسعة لليوم الثالث على التوالي بمراكز المحافظة في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي وفي إطار التوسع في إعداد الكوادر المتخصصة، يرافقها المهندسة ايمان صبر، مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منال مسلم نقيب التمريض بالمحافظة.

حيث وجهت المحافظ باستمرار أعمال تطوير وتجهيز الطابق الثالث، تمهيدًا لإضافة فصلين دراسيين للفرقتين الرابعة والخامسة، بما يدعم استكمال الدراسة وفق نظام الخمس سنوات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والتعليمية والضوابط المنظمة لمدارس التمريض، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات التشغيل والاعتماد.

خلال جولتها التفقدية بالمركز.
محافظ الوادي الجديد تفتتح منفذ «باريس الخير» للسلع الغذائية واللحوم المخفضة

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، منفذ «باريس الخير» لطرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، خلال جولتها الميدانية بمركز باريس في إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين بالمحافظة.

وتفقدت المحافظ المعروضات التي تم توفيرها بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدة المحلية للمركز والتي تتضمن شنطًا للسلع الغذائية الأساسية بسعر 67 جنيهًا، إلى جانب طرح اللحوم بسعر 270 جنيهًا للكيلو، موجهةً باستمرار المتابعة لضمان توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق المستهدف من المبادرة ويدعم وصول المنتجات الأساسية للمواطنين.

وأكدت المحافظ أهمية دعم واستدامة مثل المبادرات المجتمعية الجادة والتنسيق مع المركز لتيسير إجراءات إقامة المنافذ وتوفير السلع، بالتعاون مع شركاء التنمية والمجتمع لتشمل جميع قري المركز.

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