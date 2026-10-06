بتكلفة 14 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تفتتح أعمال الإحلال الجزئي والتوسعة بمدرسة باريس للتعليم الأساسي

اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز باريس، بافتتاح أعمال الإحلال الجزئي والتوسعة بمدرسة باريس للتعليم الأساسي، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والأستاذ عبدالرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم ، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وعقب الافتتاح، استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدرسة وأعمال الإحلال والتوسعة المنفذة على مساحة 8055م² وبتكلفة 14 مليون جنيه، تضم 3 ملاحق بسعة 27 فصلًا دراسيًا و6 فصول لرياض الأطفال، إلى جانب معامل العلوم والحاسب الآلي ومكتبة وصالة متعددة الأغراض وفراغات للأنشطة والمصادر والاقتصاد المنزلي، فضلًا عن المكونات الإدارية والخدمية المتعددة. مشيدةً بجهود هيئة الأبنية التعليمية في تطوير المنشآت التعليمية وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة.