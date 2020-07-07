في حديث سابق لـ "صدى البلد".. الفريق العصار: الأولوية لدينا تلبية احتياجات القوات المسلحة.. الرئيس السيسي عايز يطير بـ مصر نحو التنمية

توفي مساء الاثنين، الفريق محمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.



كان الإعلامي أحمد موسى أجرى معه مداخلة هاتفية فبراير الماضي، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تحدث العصار خلالها عن إنتاج الأتوبيس الكهربائي بمصر، وتصنيع الدبابات والمدرعات والكباري الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وتصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة".



الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يشوف إنجاز بيكون عايز أكتر من كده ، ولديه رغبة أن يطير بالدولة المصرية نحو التقدم والتنمية في كافة المجالات". وكشف الفريق محمد العصار خلال المداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عن إنجازات الرئيس السيسي، قائلا: "









العصار يعلن عن إنتاج الأتوبيس الكهربائي بمصر في هذا الموعد





قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة صينية لتصنيع أتوبيسات كهربائية.









وأضاف محمد العصار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نعمل حاليا على إنشاء مبنى المصنع، وسيتم إنتاج الأتوبيسات الكهربائية مع شركة صينية".









وأكد محمد العصار "لن نطرح سيارات كهرباء إلى الشارع إلا بعد تغطية شبكة من الشواحن، كما سيتم إنشاء الأتوبيس الكهربائي، وسيبدأ إنتاجه قريبا".









وأكمل محمد العصار، حديثه "لدينا 20 شركة في الإنتاج الحربي، ونقوم بتصنيع الدبابات والمدرعات والكباري الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وتصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة".









وأوضح أن "الأولوية الأولى لدينا تلبية احتياجات القوات المسلحة وفي حال توافر فائض نصدر للخارج ونقوم بتصنيع وإنتاج الذخائر والأسلحة والبنادق والرشاشات في مصانعنا بإمكانات محلية".









العصار: الرئيس السيسي عايز يطير بالدولة المصرية نحو التنمية والتقدم

قال الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن هدف وزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية.





وأضاف العصار:" الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يشوف إنجاز بيكون عايز أكتر من كده ويرغب في أن يطير بالدولة المصرية نحو التقدم والتنمية في كافة المجالات".









وتابع محمد العصار:" لم يعين واحد في وزارة الإنتاج الحربي بالواسطة إطلاقا، وأطلقنا برامج تدريب كثيرة في وزارة الإنتاج الحربي على مفاهيم جيدية قائمة على الحوكمة والمراجعة الداخلية".









وأكمل:" لدينا 20 شركة في الإنتاج الحربي ونقوم بتصنيع الدبابات والمدرعات والكباري الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وتصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة". وتابع :"الرئيس السيسي افتتح مصنع 300 الحربي ومصانع حربية "، مضيفا:" نصنع دبابات القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الجانب الأمريكي وهناك عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة تم إنشاؤها بالكامل داخل مصانع الإنتاج الحربي".









وأكمل وزير الإنتاج الحربي:" الأولوية لدينا هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية وفي حال توافر فائض نصدر للخارج ونقوم بتصنيع وإنتاج الذخائر و الأسلحة والبنادق والرشاشات يتم تصنيعها في مصانعنا بإمكانات مصرية".









العصار يكشف مميزات المدرعة سينا 200

قال الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن المدرعة سينا 200 تم تنفيذها بأيد وعقول مصرية 100%، وتضاهي مثيلتها في العالم وتمتاز بالمرونة والسرعة.









وأضاف "العصار"، "لأول مرة يتم إنشاء لودر مصري في مصانعنا، ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتجربتها".









الأولوية الأولى لدينا هي تلبية احتياجات القوات المسلحة

ولفت ، إلى أن "الرئيس السيسي افتتح مصنع 300 الحربي ومصانع حربية"، مضيفًا "نصنع دبابات القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الجانب الأمريكي وهناك عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة تم إنشاؤها بالكامل داخل مصانع الانتاج الحربي".







