AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شارك في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر.. ننشر السيرة الذاتية للراحل الفريق محمد العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:03 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
Advertisements
كريم الخطيب
تُوفي منذ قليل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي. 

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن. 

وقالت الرئاسة في بيانها، "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

وفي هذا الصدد، ينشر "صدى البلد"، السيرة  الذاتية للفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وُلد الدكتور محمد سعيد العصار  في 3 يونيو ۱۹٤٦، متزوج ولديه ۳ أولاد، وحصل على مؤهلات ودرجات علمية عليا، منها بكالوريوس هندسة –كلية الفنية العسكرية، ماجستير الهندسة الكهربائية، دكتوراه الهندسة الكهربائية.

كما تقلد العديد من المناصب، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث.

وتولى "العصار" منصب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وتولى منصب مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وحصل اللواء العصار على العديد من الأنواط والأوسمة، أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتلى أكتوبر ۷۳، وسام جوقة الشرف "مرتبة قائد" من فرنسا.

وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعد اليوم قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم.. ونمتلك من التسليح المتطور ما يمكننا من حماية أمننا القومي..فيديو

بعد منحه رتبة فريق فخري.. تعرف على السيرة الذاتية لـ محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي : الفريق العصار بحالة صحية مستقرة

نافية الأخبار المتداولة.. الإنتاج الحربي: صحة الفريق العصار مستقرة

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

رئاسة الجمهورية تنعي الفريق العصار: مقاتل وهب حياته لخدمة وطنه

ترشيحاتنا

استشارى مناعة: فيروس كورونا أصبح أقل خطورة ..فيديو

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: لو أردوغان راجل يقرب من خط «سرت - الجفرة»

جنون في أمريكا .. عنف وإطلاق نار وحرب عصابات وضحايا من الأطفال

عقب تدمير الوطية.. أحمد موسى يطلق هاشتاج أردوغان_أبو_قاعدة_مضروبة

بعد غارات الوطية.. تركيا تنشر منظومة صواريخ جديدة في ليبيا

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة لرقائق الشيبس دون قلق من زيادة الوزن

مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات

بعد ظهوره في الصين .. تعرف على أعراض الطاعون الدبلي