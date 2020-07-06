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أخبار البلد

رقاه لرتبة فريق فخري.. وأطلق اسمه على أحد محاور شرق القاهرة.. تكريم الرئيس السيسي للفريق العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:35 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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كريم الخطيب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الفريق محمد العصار على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر"، وهو احد المحاور التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ أيام بشرق القاهرة خلال افتتاحه  عددا من المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة.

ومن تلك المحاور التى تم افتتاحها بشرق القاهرة محور جوزيف تيتو، ومحور طريق السويس الصحراوى ومحور الفريق إبراهيم العرابي، بالإضافة إلى محور روكسي رمسيس.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

والفريق محمد العصار تقلد العديد من المناصب، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوى، مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث.

وتولى "العصار" منصب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وتولى منصب مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.


وحصل الفريق العصار على العديد من الأنواط والأوسمة، أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتلى أكتوبر ۷۳، وسام جوقة الشرف "مرتبة قائد" من فرنسا.

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