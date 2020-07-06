رقاه لرتبة فريق فخري.. وأطلق اسمه على أحد محاور شرق القاهرة.. تكريم الرئيس السيسي للفريق العصار

ومن تلك المحاور التى تم افتتاحها بشرق القاهرة محور جوزيف تيتو، ومحور طريق السويس الصحراوى ومحور الفريق إبراهيم العرابي، بالإضافة إلى محور روكسي رمسيس.











والفريق محمد العصار تقلد العديد من المناصب، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوى، مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث.





وتولى "العصار" منصب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وتولى منصب مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.