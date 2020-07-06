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أخبار البلد

على غرار العلمين الجديدة.. إعادة تخطيط 9 مناطق فى الساحل الشمالي الغربي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:07 م
مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور عدد من الوزراء والخبراء أعضاء المجلس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الذين انتهت مؤخرًا مدة عضويتهم ، مشيدًا بالجهود التى بذلوها خلال الفترة الماضية


وتطرق رئيس الوزراء إلى التوجيهات التى صدرت خلال الفترة الماضية، ومنها قرار الوقف المؤقت لحركة البناء السكنى، من أجل ضبط العمران داخل المدن الكبيرة، ووقف النمو العشوائى للمساكن فى تلك المدن.


وأشار رئيس الوزراء إلى قرار رئيس الجمهورية بتبعية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنقاذ ما تبقى من أراضى الساحل الشمالى، واستغلالها عمرانيا بالشكل الأمثل على غرار مدينة العلمين الجديدة.


ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من القرارات، وفي مقدمتها إعلان 9 مناطق تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الفرص التنموية بالساحل الشمالى كانت ستتضاءل فى حالة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه، لأن تجزئة الأراضى وبيعها بشكل متناثر يعوق التنمية.

وأضاف الجزار أن المخطط التنموى للساحل الشمالى الغربى يتضمن إنشاء مدن جديدة ليس بالضرورة فى حجم مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن أول تلك المدن ستكون مدينة رأس الحكمة الجديدة.

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