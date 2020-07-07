بعد عودته من سويسرا.. تعرف على موعد ظهور فايلر في تدريبات الأهلي..فيديو

وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة قادما من بلاده مساء أمس .





وحصل فايلر علي إجازة خاصة للاطمئنان علي أسرته.





ومن المقرر أن يخضع فايلر لمسحة طبية اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الأهلي لمواجهة فيروس كورونا.





وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، قد أعلن في وقت سابق عن توقيع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 ــ2021.



