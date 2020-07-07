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رياضة

بعد عودته من سويسرا.. تعرف على موعد ظهور فايلر في تدريبات الأهلي..فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:14 ص
فايلر
فايلر
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حسن العمدة
أكد محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten  أن السويسري رينيه فايلر وصل القاهرة بعد قضاء فترة إجازة مع أسرته في سويسرا وسُيجري مسحة خلال أيام ويعود لقيادة الأهلي بعد أن وافق على تجديد تعاقده لموسم واحد.


وحسم السويسري فايلر مصيره بالاستمرار مع القلعة الحمراء لموسم واحد لاستكمال مشواره في بطولة الدوري والمنافسة على لقب أفريقيا  أثناء تواجده مع أسرته بسويسرا .

وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة قادما من بلاده مساء أمس .

وحصل فايلر علي إجازة خاصة للاطمئنان علي أسرته.

ومن المقرر أن يخضع فايلر لمسحة طبية اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الأهلي لمواجهة فيروس كورونا.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، قد أعلن في وقت سابق عن توقيع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 ــ2021.

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