التعليم تنفي تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. وتحذر من الانسياق وراء صفحات الغش

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر فيس بوك ، بشأن تسريب امتحان الفيزياء الذي من المقرر ان يؤديه طلاب الثانوية العامة في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.





حيث أكد مصدر مسئول من غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن الصور المتداولة عبر صفحات الغش عبر فيس بوك الان لا علاقة لها نهائيا بالامتحان الاصلي الذي سيوزع في اللجان





واوضح المصدر انه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2020 من الاساس ، لانها مؤمنة تأمينا مشددا بالتعاون مع وزارة الداخلية ، و من المستحيل ان افقد سريتها قبل توزيعها داخل اللجان





وحذر المصدر جميع طلاب الثانوية العامة من الانسياق خلف محاولات صفحات الغش للنصب و جمع الأموال بصور امتحانات مزيفة لا علاقة لها بما سيوزع داخل اللجان ، مشددا على ان الوزارة تتعاون مع مباحث الإنترنت إغلاق اي صفحة تنعمد الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة





ويؤدي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).