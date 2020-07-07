بدل المهن الطبية يطبق بأثر رجعي.. ومن يقترب من ثرواتنا في البحر المتوسط ستقطع يده.. رسائل نارية لرئيس البرلمان

أدلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعدد من التصريحات المهمة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، والتي شهدت الموافقة على عدد من مشروعات القوانين، والتي جاء من بينها قانون تنزيم شئون أعضاء المهن الطبية، وقانون حماية المكلية الفكرية وانتزاع العقارات للمنفعة العامة.









مقترحات تكليف الأطباء دفعة مارس 2020

في البداية، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، منفتحة على أي اقتراحات بشأن موضوع مشكلة تكليف الأطباء دفعة مارس 2020، موضحا أنها لم تتوقف عن محاولة إيجاد حلول لها بما يحقق الصالح العام وصالح الأطباء والتدريب المهنى.

تطبيق زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي

وعلى هامش مناقشة مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، صرح الدكتور على عبد العال بأنه سيتم الموافقة على زيادة بدل المهن الطبية نداءا بالأسم لأنه سيطبق بأثر رجعي من يوم 13 فبراير الماضي.





لدينا منطقتان للبترول والغاز في البحر الأحمر والأبيض.. ومن يقترب منهما ستقطع يده



وفي إطار تمرير البرلمان لـ 12 مشروع قانون للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: "لدينا منطقتان واعدتان للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط تحت السيادة المصرية".





وأضاف رئيس مجلس النواب: "أكيد أنتو عارفين ليه بيتم التحرش في هذه المناطق من بعص الخارجين على القانون، لما تمتاز به هذه المناطق من الثروات الطبيعية الباطنية".





وأكد: "نحن نمتلك السيادة الكاملة لاستغلال هذه الثروات ولن نقبل اي واحد يقترب منها سيتم قطع يده".





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وزيرة الصحة تحملت مسئولية 100 مليون مواطن في ظروف صعبة

أشاد الدكتور علي عبد العال بجهود وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، قائلًا: "نحيي وزيرة الصحة ونشد علي أيديها بعد المجهود الكبير والشاق الذى دام لمدة 3 أشهر، تحملت فيها مسئولية المواطنين فى 27 محافظة كما تحملت مسئولية 100 مليون مواطن فى ظروف صعبة



