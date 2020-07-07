16.02 جنيه للشراء.. الدولار يواصل تراجعه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

واصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه تراجعه فى 4 بنوك بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 7 يوليو 2020.
سجل الدولار فى البنك الأهلى 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار فى بنك مصر إيران إلى 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك قناة السويس 16.00 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية 16.00 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى البنك المركزى عند 15.99 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.
وسجل فى المصرف المتحد 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (المصرى الخليجى، مصر، عودة، مصرف أبوظبى الإسلامى) 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.