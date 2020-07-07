AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمليات التعليم : حددنا هوية الطالب المسئول عن تصوير ونشر امتحان الفيزياء بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:39 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الفيزياء بعد دقائق من توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، ونشره على صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي .

وأكد مصدر مسئول يغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، انه بعد تتبع الصور المتاولة تبين أن من صورها ونشرها هو طالب في إحدى لجان محافظة القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم سوف تصدر بيانا رسميا للكشف عن كافة التفاصيل ، مشيرًا إلى أنه سيتم اثبات الواقعة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الطالب.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.


وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه يتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.

وقال المصدر: "يتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تشكل فريقا لمكافحة الغش الإلكتروني وتتبع صفحات شاومينج وأعوانه

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لـ امتحان الإنجليزي وسنتعامل بالقانون مع مصورها

فن إخفاء الموبايل عند الغشاشين.. التعليم: طالب ثانوية عامة لصقه على ظهره "ومسكناه"

تداول صور من امتحان ديناميكا الثانوية العامة عبر صفحات الغش.. والتعليم: جار تتبعها لضبط مصورها

التعليم: ننسق مع الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المسئولين عن صفحات وجروبات الغش الإلكتروني

ترشيحاتنا

التعليم : لم يتم تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ قبل توزيعهما في اللجان

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة

بعد رسالتها المؤثرة لـ رجاء الجداوي .. الجمهور يبحث عن صبا مبارك

بعد إثارته الجدل بـ ترشحه لرئاسة أمريكا.. معلومات عن كاني ويست

أخبار الفن.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته.. والفنانة ياسمين غيث تروي تفاصيل التحرش بها

AdvertisementS

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. 6 معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد صلاح

تحدي عبد الحفيظ وإصرار كهربا يخطفان الأجواء في الأهلي

منع تراخيص البناء مدى الحياة أحدها.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف متهور.. مراهقة تكتشف إصابتها بـ كورونا بعد خضوعها لعملية تجميل بيوم واحد

وفاة مريضة سرطان بريطانية بعد تأخر علاجها بسبب أزمة كورونا

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة