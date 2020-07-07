عمليات التعليم : حددنا هوية الطالب المسئول عن تصوير ونشر امتحان الفيزياء بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة





وأكد مصدر مسئول يغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، انه بعد تتبع الصور المتاولة تبين أن من صورها ونشرها هو طالب في إحدى لجان محافظة القاهرة.





وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم سوف تصدر بيانا رسميا للكشف عن كافة التفاصيل ، مشيرًا إلى أنه سيتم اثبات الواقعة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الطالب.





وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه يتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.

وقال المصدر: "يتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الفيزياء بعد دقائق من توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، ونشره على صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي .