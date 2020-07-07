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حوادث

قضايا الدولة تنعي الفريق محمد العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:44 ص
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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جودت عيد
تنعى قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم.

وأكدت هيئة قضايا الدولة في بيانها: "تفقد مصر مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه وأحد رموز قواتنا المسلحة الفذة، مقدمين خالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
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