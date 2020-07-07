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تعليم

إصابة 3 طالبات بحالة إعياء خلال أداء امتحان الفيزياء للثانوية العامة بقنا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:23 ص
غرفة العمليات المركزية
غرفة العمليات المركزية بقنا
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يوسف رجب

أصيبت ٣ طالبات بحالات إعياء وهبوط، أثناء أدائهن امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة بمحافظة قنا.


تلقت غرفة العمليات المركزية بقنا، إخطارًا يفيد بإصابة ٣ طالبات بحالات إعياء و هبوط، أثناء أدائهن امتحانات الثانوية العامة بنجع حمادى.


وتبين أن الطالبات المصابات بلجان مدارس " السادات الثانوية بنات، و التجارة بنات بنجع حمادى".


دفع الإسعاف بسيارتين لنقل طالبتين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى العلاج اللازم.


وتلقت الطالبة الثالثة العلاج داخل اللجنة من قبل الفريق الطبى المسئول و تماثلت للشفاء، بعد تلقى العلاج.


جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم "الكيمياء".


وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أية مشكلات.


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