إصابة 3 طالبات بحالة إعياء خلال أداء امتحان الفيزياء للثانوية العامة بقنا

أصيبت ٣ طالبات بحالات إعياء وهبوط، أثناء أدائهن امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة بمحافظة قنا.





تلقت غرفة العمليات المركزية بقنا، إخطارًا يفيد بإصابة ٣ طالبات بحالات إعياء و هبوط، أثناء أدائهن امتحانات الثانوية العامة بنجع حمادى.





وتبين أن الطالبات المصابات بلجان مدارس " السادات الثانوية بنات، و التجارة بنات بنجع حمادى".





دفع الإسعاف بسيارتين لنقل طالبتين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى العلاج اللازم.





وتلقت الطالبة الثالثة العلاج داخل اللجنة من قبل الفريق الطبى المسئول و تماثلت للشفاء، بعد تلقى العلاج.





جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم "الكيمياء".





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أية مشكلات.







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