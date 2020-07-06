AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة حل شكوى مواطن مع أحد البنوك

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:24 م
لقاء محافظ قنا مع
لقاء محافظ قنا مع صاحب الشكوى
Advertisements
يوسف رجب

التقي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمدير فرع أحد البنوك بالمحافظة، في استجابة سريعة لشكوى مواطن مع البنك وذلك لبحث الشكوى وايجاد الحل المناسب، ووجه المحافظ بسرعة فحص الشكوى وحلها وإفادة المواطن بما تم من إجراءات.


جاء ذلك خلال اللقاء اليومي للمحافظ مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث مطالبهم.


وأكد محافظ قنا، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية.


وشدد محافظ قنا، على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.


كما استقبل المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام، عدد من المواطنين بمكتبه واستمع إلى شكواهم، وأكد أن التواصل والتفاعل مع المواطنين عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة احتياجاته الأساسية.

اقرأ أيضًا :



محافظ قنا يوجه بسرعة حل شكوى مواطن مع أحد البنوك
محافظ قنا يوجه بسرعة حل شكوى مواطن مع أحد البنوك
محافظ قنا يوجه بسرعة حل شكوى مواطن مع أحد البنوك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطنين في مكتبه لدراسة وحل مشكلاتهم

صرف إعانات مالية عاجلة لعدد من المواطنين في قنا

استجابة لشكوى مواطن.. الداودي يتابع تقديم الخدمات للمواطنين بمكتب بريد قنا

محافظ قنا ونائبه يبحثان 65 شكوى خلال اللقاء اليومى مع المواطنين

محافظ قنا يلتقي بـ٦٠٠ مواطن و٢١٩ شكوى عبر الصفحة الرسمية خلال أسبوعين

محافظ قنا ونائبه يستقبلان المواطنين للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يكشف عن أعمال البناء المستثناة من قرار الإيقاف لمدة 6 أشهر..فيديو

يطبق بأثر رجعي.. النواب يوافق على قانون أعضاء المهن الطبية في مجموعه

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

استشارى مناعة: فيروس كورونا أصبح أقل خطورة ..فيديو

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة

ساندي تتألق فى إطلالة كاجوال بسيطة .. شاهد

أبرزها الكريز والزنجبيل.. 5 مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل