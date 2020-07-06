محافظ قنا يوجه بسرعة حل شكوى مواطن مع أحد البنوك

التقي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمدير فرع أحد البنوك بالمحافظة، في استجابة سريعة لشكوى مواطن مع البنك وذلك لبحث الشكوى وايجاد الحل المناسب، ووجه المحافظ بسرعة فحص الشكوى وحلها وإفادة المواطن بما تم من إجراءات.



جاء ذلك خلال اللقاء اليومي للمحافظ مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث مطالبهم.





وأكد محافظ قنا، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية.





وشدد محافظ قنا، على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.





كما استقبل المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام، عدد من المواطنين بمكتبه واستمع إلى شكواهم، وأكد أن التواصل والتفاعل مع المواطنين عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة احتياجاته الأساسية.





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