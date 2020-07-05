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حوادث

بالأسماء.. إصابة ٦ أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق قفط - القصير

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:44 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
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يوسف رجب

أصيب ٦ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، فى الكيلو ٦٠ بطريق قفط-القصير، بعد اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا،إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى، بالكيلو ٦٠ فى طريق قفط-القصير، نتج عنه إصابة كل من: عمار محمد عبادى ١٨ عام، كسر بالقدم اليسرى، كرم حمام محمد ١٩ عام، كسر بالساعد الأيمن، حسن محمد النوبى ٣٠ عام، كسر بالساعد الأيمن.

وإصابة كل من : محمد ابراهيم محمد ١٩ عام ، كسر بالساعد الأيسر، اسلام محمود عبد المولى ١٨ عام، سحجات متفرقة بالجسم، عبدالحميد سعدى محمود ٤٥ عام، سحجات و كدمات متفرقة بالجسم.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بـ ٣ سيارات اسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.

تحرر محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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