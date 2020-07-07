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تعليم

هدوء بامتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:42 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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انجي هيبة
تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، الإجراءات والترتيبات النهائية قبل دخول طالبات لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات وذلك وفق توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والذي يتابع لحظة بلحظة كل الأعمال الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على الطلاب. 

وخلال تفقدة اللجنة حرص وكيل التعليم على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية، بدءا من أجهزة كشف الحرارة و المحمول إلى جانب استلام المهمات الخاصة مثل الكمامات وأدوات التعقيم.

وعبر وكيل الوزارة عن ارتياحه من التعاون الكبير الذي قدمته مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى اللجان من خلال فرق المعاونة والتى تم تشكيلها لدعم رؤساء اللجان في إجراءات دخول الطلاب .

وقدم مدير تعليم الإسماعيلية الشكر الي أولياء الأمور لتعاونهم وتجاوبهم مع قرار محافظ الإسماعيلية بعدم التواجد أمام اللجان حرصا على سلامتهم وسلامة أبناء هم الطلاب حيث بدت اللجان في حالة انضباط كاملة مما كان له الأثر الأكبر في سهولة تنفيذ الإجراءات ودخول اللجان .

جدير بالذكر أن 8730 طالب وطالبة يؤدون امتحان اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة امام 37 لجنة موزعة علي 8 إدارات تعليمية  في مادة التاريخ للقسم الأدبي ومادة الفيزياء للقسم العلمي.

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هدوء بامتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية
هدوء بامتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية
هدوء بامتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية
هدوء بامتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية
هدوء بامتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية
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