رئيس جامعة بني سويف يترأس لجنة اختيار عمداء الكليات

عُقِدَت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، وبعضوية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة السابق والدكتور أنس جعفر المستشار القانوني للجامعة ومحافظ بني سويف الأسبق، لاختيار عمداء كليات العلوم ، والصيدلة ، والتكنولوجيا والتعليم، والحقوق ، والآداب ، والخدمة الاجتماعية التنموية والتي كان قد سبق الإعلان عن التقدم لها.
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وأكد الدكتور منصور أن اللجنة استقبلت السادة المرشحين لعمادة تلك الكليات لمناقشتهم حول أهم إنجازاتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل داخل كل كلية والارتقاء بمستوي الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب والنهوض بعملية البحث العلمي ، حيث تم وضع عدد من المعايير التي تتسم بالنزاهة والشفافية في اختيار كل عميد والتي تصب في النهاية في مصلحة الطالب الجامعي الذي يعتبر أساس المنظومة الجامعية.