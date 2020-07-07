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تعليم

إصابة طالبتين بضيق في التنفس وانخفاض بالضغط أثناء امتحانات الثانوية بالبحيرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:46 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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جمالات الدمنهورى

أصيبت طالبتان بالثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، أثناء أدائهما الامتحانات بضيق في التنفس وهبوط بالضغط  وتم نقلهما إلى المستشفيات بمركزي بدر وأبو حمص  لإتخاذ العلاج اللازم.


شهدت مدرسة الثانوية الفنية للبنات بمركز بدر، إصابة الطالبة "ضحي أ.ف" 18 عاما، بضيق في التنفس وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي بدر المركزي، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة بقسم الاستقبال بالمستشفى.


كما أصيبت الطالبة "شيماء ر.ع" 18 عاما، بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز أبو حمص بهبوط بالضغط وأنيميا، أثناء أدائها الامتحان، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي أبو حمص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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يذكر أن طلاب الثانوية العامة ، يؤدون اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للقسم العلمى شعبة العلوم ومادة التاريخ للقسم الأدبى.

و يؤدي طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أية مشكلات.

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