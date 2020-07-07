إصابة طالبتين بضيق في التنفس وانخفاض بالضغط أثناء امتحانات الثانوية بالبحيرة

أصيبت طالبتان بالثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، أثناء أدائهما الامتحانات بضيق في التنفس وهبوط بالضغط وتم نقلهما إلى المستشفيات بمركزي بدر وأبو حمص لإتخاذ العلاج اللازم.





شهدت مدرسة الثانوية الفنية للبنات بمركز بدر، إصابة الطالبة "ضحي أ.ف" 18 عاما، بضيق في التنفس وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي بدر المركزي، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة بقسم الاستقبال بالمستشفى.





كما أصيبت الطالبة "شيماء ر.ع" 18 عاما، بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز أبو حمص بهبوط بالضغط وأنيميا، أثناء أدائها الامتحان، وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفي أبو حمص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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