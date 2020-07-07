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أخبار البلد

ضمن الدول المؤثرة.. مصر في المركز ٣٨ عالميا في أول إصدار للمؤشر العالمي للقوة الناعمة.. إنفوجراف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا حول حصول مصر على المركز ٣٨ عالميا في أول إصدار للمؤشر العالمي للقوة الناعمة وضمن الدول المؤثرة نتيجة تراثها الغني والمتنوع وتطور دور قيادتها السياسية.


وأضاف الإنفوجراف يتعاظم دور القوة الناعمة مؤخرًا نتيجة الدور الكبير الذي تلعبه الأدوات الثقافية في توسيع قاعدة الأفكار المشتركة.


وأشار إلى أن مفهوم القوة الناعمة يستخدم لوصف قدرة الدول في التأثير على الدول الأخرى أو التأثير بغيرها، دون اللجوء لأدوات القوة التقليدية العسكرية، والاقتصادية.


وأوضح الإنفوجراف أن المؤشر يقيس مدى إدراك المواطنين والخبراء لوجود القوة الناعمة في 87 دولة، ومدى معرفتهم بالدول الأخرى وتأثير كل دولة على دول العالم.
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