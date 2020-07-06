المحافظون لرئيس الوزراء : توافر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد من الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.









واطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على متابعتهم لعدد من الملفات المهمة ذات الأولوية، وعلى رأسها موقف جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذا منظومة التطهير والتعقيم.









وأكد المحافظون على توافر المستلزمات الطبية المختلفة، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، مشيرين في الوقت نفسه إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.









كما أكد المحافظون خلال الاجتماع توافر السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارتي التموين والبترول لتوفير أرصدة كافية من المستلزمات المختلفة.









وقدم المحافظون خلال الاجتماع أيضًا تقارير بشأن جهود إزالة مخالفات البناء، وموقف تنفيذ الخطط الاستثمارية بكل محافظة.







