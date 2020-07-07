بالأسماء.. 11 فندقا يتسلم شهادة السلامة الصحية فى 3 محافظات





تسلم ١١ فندقا بأربع محافظات هي القاهرة الكبري والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بالقاهرة الكبري هما المنار، ونوران، و ٧ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما ذهبية، وجراند أوتيل، ومنتجع جراند، وجيما، وأبو دباب دايفنج لودج، واوبروي سهل حشيش، وريستا ريف، وفندق واحد بمحافظة بني سويف هو فندق سميراميس، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق جرين هاوس.









وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٤٩٨ فندقا ب ٢٠ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.





وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.