رئيس جامعة المنصورة يفتتح عددا من المنشآت التعليمية والتدريبية بكلية الهندسة

إفتتح اليوم الثلاثاء الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة عمليات تطوير وتحديث عدد من المنشآت التعليمية والتدريبية بكلية الهندسة ورافقه خلال الافتتاح الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد المهدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف مسعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، الدكتور إبراهيم القلا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة

فيما تمت عمليات التطوير والتحديث لهذه المنشآت لمواكبة التطورات العلمية الحديثة بتكلفة اجمالية 7.394.415 جنيه من الموارد الذاتية للكلية .

وشارك فريق العمل بالكلية بجزء كبير من أعمال هذه المشروعات من حيث التصميم والإشراف والتنفيذ والمتمثل في : مركز الخدمات الطلابية للكلية، والذي يشتمل علي شئون طلاب البرامج الأساسية، شئون طلاب البرامج النوعية، خدمات الدفع الإلكتروني، كافتيريا، كنترول الدراسات العليا، كنترول منفصل لكل برنامج، وحدة التصحيح الإلكتروني، وحدة تصوير الامتحانات، غرف تصحيح مركزية، غرفة تحكم ومراقبة، خدمات مساعدة.

كما تم تطوير وتأهيل جميع المدرجات في بلوكات الكلية الرئيسية البالغ عددها 22 مدرج يستوعب أكثر من 1600 طالب في نفس الوقت مما يتيح للكلية عمل مجموعات صغيرة من الطلاب وتقديم خدمات التعليم الهجين.

كما تم تطوير قاعات التمارين (بالدور الثاني علوي بمبني البلوكات الرئيسية) وعددها 55 قاعة كل قاعة تسع 35 طالب. وتعد هذه القاعات متعددة الأغراض ومجهزة بكل التجهيزات لاستقبال كبار الزوار وعقد ورش العمل المهمة.

كما شملت عمليات التحديث تطوير وصيانة مبني إدارة الكلية وتغطية سقف المبنى بقبة زرقاء وتطوير مدخل المبني وتركيب ماكينة صراف آلي لخدمة منسوبي الكلية. وتم تجهيز عدد من المقرات الإدارية لبعض المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص: وتشمل: مركز الخدمات الفنية والمعملية والعلمية، مركز الشهادات الثبوتية، معمل القياسات البيئية.

كما تم استحداث معمل الروبوتات لخدمة طلاب الكلية وخاصة برنامج الميكاترونكس أحد البرامج النوعية بالكلية. وتطوير وتحديث معملي الحماية الكهربية والمحاكاة بشكل ملائم ولائق ضمن خطة تطوير المعامل بالكلية لمواكبة مشروع تطوير العملية التعليمية.