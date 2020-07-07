AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشير التابعي يستعرض عضلاته في "الجيم".. صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:29 م
بشير التابعي
بشير التابعي
Advertisements
محمد بدران
نشر بشير التابعي لاعب النادى الزمالك السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" . 

وظهر بشير التابعي داخل إحدى صالات الجيم مستعرضًا عضلاته ورشاقته المفرطة حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه.

ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

خضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه  ابراهيم عنبه و محمد الششتاوي.

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية اليوم الثلاثاء قبل الانتظام في معسكر إعداد ببرج العرب نهاية الأسبوع الجاري




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يستعرض عضلاته على انستجرام.. صورة

بشير التابعي يستعرض عضلاته ولياقته على إنستجرام

بشير التابعي يستعرض عضلاته فى أحدث ظهور على إنستجرام

قبل بدء النشاط الرياضي .. نجم نادى الزمالك يتدرب على ركوب الخيل

عبد الواحد السيد يشارك متابعيه صورة له من رحلة صيد

مصدر باتحاد الكرة: إصابة مصطفى فتحي وإداري الزمالك بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

بـ عقد خطف الأنظار.. منة فضالي فى إطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

جنازة عسكرية ووشاح ومحور لتخليد اسمه.. كيف كرم الرئيس السيسي الفريق العصار حيا وميتا

ما يعوق إجابة الدعاء.. الإفتاء تحدد أمرين .. فيديو

الأهلي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لضم طاهر محمد طاهر

شاهد .. أهداف ومهارات طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي القوية الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع حرارة الصيف.. 5 طرق للتخلص من انسداد الأنف فى دقائق

بـ مكياج لافت.. سارة شامى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

فستان تريكو.. ميريام فارس تتألق فى إطلالة بسيطة.. شاهد