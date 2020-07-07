بشير التابعي يستعرض عضلاته في "الجيم".. صور

نشر بشير التابعي لاعب النادى الزمالك السابق ، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهر بشير التابعي داخل إحدى صالات الجيم مستعرضًا عضلاته ورشاقته المفرطة حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه.





ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





خضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبه و محمد الششتاوي.





ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية اليوم الثلاثاء قبل الانتظام في معسكر إعداد ببرج العرب نهاية الأسبوع الجاري















