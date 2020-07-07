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خبير اقتصادي يتوقع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:03 م
الدولار
الدولار
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هاني حسين
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الإدارة المرنة للمرحلة كانت جيدة فيما يتعلق بحصيلة النقد الأجنبي.


وأضاف نافع في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، قائلا: "انخفاض الطلب على العملة والغلق العام الذي شهده الاقتصاد العالمي كان له أثر سلبي  على الدولار".


وتابع: "بعد الفتح التدريجي للكثير من الأنشطة الاقتصادية وعودة حركة الطيران تشير إلى اقتراب حل الأزمة".


وأكمل مدحت نافع: "من المفترض ان يقل الطلب على الدولار في الفترة الحالية لأن حجم الإقبال على الدولار من أجل الاستيراد للسلع والخدمات انخفض".


ولفت  نافع:"  توطين المنتج المحلي في مصر له أثر على انخفاض الطلب على الدولار، ونتوقع ان نشهد انخفاضا في سعر الدولار في الفترة المقبلة".
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