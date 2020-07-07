خبير اقتصادي يتوقع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة.. فيديو

قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الإدارة المرنة للمرحلة كانت جيدة فيما يتعلق بحصيلة النقد الأجنبي.









انخفاض الطلب على العملة والغلق العام الذي شهده الاقتصاد العالمي كان له أثر سلبي على الدولار ". وأضاف نافع في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، قائلا: "شهدهأثر









وتابع: "بعد الفتح التدريجي للكثير من الأنشطة الاقتصادية وعودة حركة الطيران تشير إلى اقتراب حل الأزمة".









وأكمل مدحت نافع: " من المفترض ان يقل الطلب على الدولار في الفترة الحالية لأن حجم الإقبال على الدولار من أجل الاستيراد للسلع والخدمات انخفض".







