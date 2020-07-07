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اقتصاد

قرشان.. نزيف جديد لـ الدولار.. وأعلى سعر 16.03 جنيه بالبنوك

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:41 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه؛ هبوطا جديدا  في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمتوسط قرشين اثنين، ليقترب معدل نزيفه منذ الخميس الماضي من 10 قروش تقريبا.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.


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وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك المصرف المتحد والتجاري الدولي وقناة السويس، نحو 15.97 جنيه للشراء و 16.07 جنيه للبيع.


بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، اتش اس بي سي، الكويت الوطني" نحو 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع.


وصعد الدولار نسبيا في بنوك " المصري الخليجي، بلوم، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، كريدي جريكول، الاستثمار العربي" نحو 15.99 جنيه للشراء  16.09 جنيه للبيع.


وزاد الـدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف العربي الدولي، عودة، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" ليسجل 16 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع.


وصعد الدولار في بنوك " مصر، الأهلي، البركة" مسجلا 16.01 جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه للبيع.


ووصل اعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنكي المصري لتنمية الصادرات و مصرف أبوظبي الاسلامي عند 16.02 و 16.03 جنيه للشراء مقابل 16.12 و 16.13 جنيه للبيع.

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