استقرار الذهب في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد زيادة سجلها أمس الثلاثاء بمتوسط بلغ جنيهين، بمحالات الصاغة.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة 796 جنيه مقابل 794 جنيها أمس بزيادة بلغت جنيهين.
عيار 21 بـ 794 جنيهات.. استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات
عيار 24 يسجل 907 جنيهات.. اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-7-2020
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 909.7 جنيه مقابل 907 جنيها أمس بفارق 2.7 جنيه.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 682.25 جنيه اليوم مقابل 681 جنيه أمس بزيادة بلغت 1.25 جنيه.
وبلغ سعر الذهب العالمي نحو 1796 دولار للأوقية.
وعلي سياق متصل وصل سعر الجنيه الذهب لـ6368 جنيه وكيلو الذهب بـ 908.6 ألف جنيه أوقية الذهب 28.3 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.
وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.