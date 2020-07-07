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فن

في عيد ميلادها .. تعرف على حقيقة خلاف إنجي وجدان مع محمد سعد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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عمر صبحي

يوافق اليوم الثلاثاء 7 يوليه عيد ميلاد الفنانة الشابة انجى وجدان التي ولدت عام 1983 ، وكان ظهورها الأول  على "الشاشة" من خلال مشاركتها في مسلسل "تامر وشوقية" الذي تم عرضه للمرة الأولى عام 2006، من خلال السطور التالية تعرف علي حقيقة خلاف انجى وجدان ومحمد سعد.


كشفت انجي وجدان عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد سعد، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني لها قائلة: انا مهجمتش محمد سعد ولا قولت مش عاوزه اشتغل معاه، ولكن انا قولت اني مبحبش اعمل افلام فيها "افيهات" زيادة، وكان في مرة حد سألني وقلي لو اتعرض عليكي حاجة زي اللمبي هتوافقي تعمليها، وأنا قولت لا مش هوافق إني أعملها.


يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان كان مسلسل "طلعت روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وعمر السعيد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وأحمد فريد، وإنعام سالوسة.



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