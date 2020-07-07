المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية .. كتاب جديد لـ مصطفى حسين عبد الرازق

صدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية؛ ضمن سلسلة دراسات، الدراسة الموسومة "المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية" للكاتب الدكتور مصطفى حسين عبد الرازق.
وتضم الدراسة 3 فصول متنوعة المباحث، وجاء الفصل الأول بعنوان الإطار الفكري والتأريخي لتطور الفكر المؤسساتي، وجاء في مقدمته، أن الأفكار الأكثر أهمية من حيث الاهتمام الدولي والدراسات في المنظمات الاقتصادية الدولية جاءت بها المؤسساتية الحديثة، وتعد التتويج الحقيقي للأفكار المؤسساتية.
أما الفصل الثاني فحمل أهم مؤشرات الأداء المؤسساتي "التنمية السياسية"؛ وجاء فيه أن عوامل التنمية السياسية "هي التحسن في اداء المؤسسات، السياسية، القانونية، الادارية، الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية.. الخ" وتؤشر بشكل جوهري في إحداث التنمية الإقتصادية في البلدان المختلفة.
وجاء الفصل الثالث بعنوان "أثر الأداء المؤسسي في النمو الاقتصادي"، ويضم أربعة مباحث مع مبحث تمهيد ومبحث ختامي وتحليل النتائج.
وضم الكتاب ٤٠٠ صفحة من القطع المتوسط، وقام بتصميم الغلاف زكية حسين علي.