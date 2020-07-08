AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إثيوبيا لا تزال متشددة في موقفها.. الري تكشف آخر مستجدات محادثات سد النهضة.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:39 ص
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن أمس، يعتبر هو الخامس للمحادثات بخصوص سد النهضة، موضحًا أن هدف جلسة الأمس؛ هو عقد الجلسات بالتوازي (فنية وقانونية) كل فى مجاله، بحضور المراقبين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه خلال المناقشات؛ تبين أن الخلافات بين الدول الثلاثة ما زالت موجودة، وتحتاج معالجة وتقريبا فى وجهات النظر.

ولفت المتحدث باسم وزارة الري  إلى أن إثيوبيا مازالت متشددة فى موقفها، مؤكدًا أن موقف إثيوبيا إذا استمر؛ لن نصل لاتفاقية أو توافق. 

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، قال في مداخلة تليفزيونية إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة بشأن ملء سد النهضة، مخالفة للتعهدات الحالية التي يتم التفاوض بشأنها.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده ستبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وتابع آبي أحمد "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يحذر إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة دون توافق.. ويعلن استئناف المفاوضات

الري: إثيوبيا تتعنت وقدمت ورقة تطيح بمفاوضات 9 سنوات.. فيديو

أخلت باتفاقية دولية.. الري: إثيوبيا طرحت تغيير قواعد الملء دون العودة لدولتي المصب

«الري»: إثيوبيا تعطي نفسها الحق في إدارة سد النهضة بشكل منفرد

متحدث الري: 95% من الخلافات الجوهرية مع إثيوبيا في سد النهضة لا تزال قائمة.. فيديو

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

ترشيحاتنا

بعد إخطار ترامب .. أول تعليق لـ منظمة الصحة العالمية بشأن انسحاب أمريكا منها

صالح موسى: لولا عرض الزمالك لانتقلت إلى الأهلي علشان أكل عيش

بعد عودة رينيه فايلر.. ملفات شائكة داخل الأهلي تنتظر فرمانا من السويسري

طه إسماعيل مهاجماََ حسام البدري: يجب أن يغير سياسته في إدارة منتخب مصر

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة