إثيوبيا لا تزال متشددة في موقفها.. الري تكشف آخر مستجدات محادثات سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن أمس، يعتبر هو الخامس للمحادثات بخصوص سد النهضة، موضحًا أن هدف جلسة الأمس؛ هو عقد الجلسات بالتوازي (فنية وقانونية) كل فى مجاله، بحضور المراقبين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه خلال المناقشات؛ تبين أن الخلافات بين الدول الثلاثة ما زالت موجودة، وتحتاج معالجة وتقريبا فى وجهات النظر.
ولفت المتحدث باسم وزارة الري إلى أن إثيوبيا مازالت متشددة فى موقفها، مؤكدًا أن موقف إثيوبيا إذا استمر؛ لن نصل لاتفاقية أو توافق.