إثيوبيا لا تزال متشددة في موقفها.. الري تكشف آخر مستجدات محادثات سد النهضة.. فيديو

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، قال في مداخلة تليفزيونية إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة بشأن ملء سد النهضة، مخالفة للتعهدات الحالية التي يتم التفاوض بشأنها.





وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده ستبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.





وتابع آبي أحمد "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي".