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نيتها سيئة.. وزير الري الأسبق: إثيوبيا تسعى لبناء سدود أخرى على النيل الأزرق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:31 م
الدكتور محمد نصر
الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق
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عادل نصار
فتح الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، النار على أثيوبيا، مؤكدا أن الجانب الأثيوبي يريد السيطرة على نهر النيل دون النظر لحقوق الأخرين.

وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أثيوبيا أقامت السد لهدفين الأول توليد الطاقة، والثاني الحصول على حصة مائية من مياة النيل عنوة وحجب المياه عن مصر والسودان.

وأكد الدكتور محمد نصرعلام وزير الري الأسبق، أنه على أثيوبيا أن تدرك أنها لا تسطيع المساس بحصة المياة لمصر والسودان، مشيرا إلى أن اثيوبيا تستغل الفرصة لتحقيق أكبر مكاسب على حساب مصر والسودان.

و أشار وزير الري الأسبق، إلى أن اثيوبيا لديها نية سيئة وتسعى لبناء سدود أخرى على نهر النيل. 


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