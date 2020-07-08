اقتحام مبنى البرلمان في صربيا خلال احتجاجات ضد إغلاق العاصمة

اقتحم مجموعة من المتظاهرين مبنى البرلمان الصربي في العاصمة بلجراد، احتجاجا على حظر تجول وإغلاق تام نهاية الأسبوع، للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لوكالة "رويترز".





وفرقت الشرطة مساء الثلاثاء في العاصمة الصربية بلجراد المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، بعد احتجاجاتهم ضد رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش وإعلانه حظر تجول حتى نهاية عطلة الأسبوع، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتجمع مئات المتظاهرين حول البرلمان الصربي، بينما اندلعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي أطلقت بشكل كثيف الغاز المسيل للدموع، بحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية.



