تبتلع المنازل والأشجار.. انهيارات أرضية وفيضانات تضرب الصين.. شاهد

ووقعت الانهيارات بعد أمطار غزيرة ضربت بلدة داخه بمحافظة هوانجمي صباح اليوم الأربعاء، وفق ما ذكره المقر المحلي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف.

ووفقًا لصحيفة "شينخوا" الصينية، هرعت فرق الإنقاذ من الدائرات للاستجابة للطوارئ والأمن العام والشرطة المسلحة والإدارة الطبية إلى الموقع، وتم إجلاء أكثر من 40 قرويا.

وضربت الأمطار الغزيرة المحافظة، حيث تجاوز معدل هطول الأمطار 200 ملم، في حين سجلت بلدة داخه الحد الأقصى لمعدل هطول الأمطار المقدر بـ353 ملم.

وأظهر مقطع فيديو، الانهيار الأرضي الضخم وهو يبتلع المنازل والأشجار في مقاطعة شيمن بالصين، و حذر المسؤولون من العواصف والفيضانات عالية المخاطر، التي ستتسبب في أضرار ضخمة.

Huge landslide swallows houses and trees in Shimen Province in China July 6-7, 2020 Follow to our page, follow the latest news. pic.twitter.com/1u0EjvtvRN

China in Focus - NTD

Full video: https://t.co/7ksdm3FN3m



🔹Heavy rains are causing flooding across central and southern China. Chinese officials activated a level-three emergency response. They warn of high-risk storms, flooding, and landslides. pic.twitter.com/c9f1UCPoR6