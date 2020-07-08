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أخبار العالم

تبتلع المنازل والأشجار.. انهيارات أرضية وفيضانات تضرب الصين.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:33 ص
انهيارات أرضية وفيضانات
انهيارات أرضية وفيضانات تضرب الصين
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شيماء مصطفى
تسببت انهيارات أرضية، في دفن 9 أشخاص في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

ووقعت الانهيارات بعد أمطار غزيرة ضربت بلدة داخه بمحافظة هوانجمي صباح اليوم الأربعاء، وفق ما ذكره المقر المحلي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف.

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ووفقًا لصحيفة "شينخوا" الصينية، هرعت فرق الإنقاذ من الدائرات للاستجابة للطوارئ والأمن العام والشرطة المسلحة والإدارة الطبية إلى الموقع، وتم إجلاء أكثر من 40 قرويا.

وضربت الأمطار الغزيرة المحافظة، حيث تجاوز معدل هطول الأمطار 200 ملم، في حين سجلت بلدة داخه الحد الأقصى لمعدل هطول الأمطار المقدر بـ353 ملم.

وأظهر مقطع فيديو، الانهيار الأرضي الضخم وهو يبتلع المنازل والأشجار في مقاطعة شيمن بالصين، وحذر المسؤولون من العواصف والفيضانات عالية المخاطر، التي ستتسبب في أضرار ضخمة.
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