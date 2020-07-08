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اقتصاد

تنفيذ 4600 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في حي الأندلس بالعاشر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مشروع الإسكان الاجتماعي بحى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو  جهاز المدينة، والشركات المنفذة للمشروع، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمواقع المشروع، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال لتسليم الوحدات لمستحقيها فى أسرع وقت.


واستهل المهندس علاء عبد العزيز، جولته، بتفقد أعمال تنسيق الموقع والطرق بمواقع العمارات التى تم الانتهاء من تنفيذها، كما تفقد أعمال تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس، للتأكيد على اكتمال الخدمات وتشغيلها فور استلام المواطنين وحداتهم، وكذا تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء الجاري تنفيذها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بما يتفق مع البرامج الزمنية وتوقيتات التسليم للحاجزين.


من جانبه، صرح المهندس خالد شاهين، بأن مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس يشمل تنفيذ ١١٣٨٠ وحدة سكنية بإجمالي ٥٦٩ عمارة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٤٦٠٠ وحدة سكنية بالمشروع طبقا لخطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠.


وأضاف المهندس خالد شاهين، أن المشروع يعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا الانتهاء من المشروعات الخدمية وتوصيل المرافق  في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني ومتزامنة مع مواعيد تسليم الوحدات.

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