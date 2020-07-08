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حوادث

ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما ٤٥ طربة حشيش بالإسكندرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 45 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية مقيمان (بمحافظة مطروح) تخصصا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما فى كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (45 طربة لمخدرالحشيش "وزنت 11,250 كيلو جرام"- مبلغ مالى- هاتفى محمول)، بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

 تقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (585,000) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

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