ملوك نص الملعب.. حمدى فتحى بصحبة عمرو السولية على انستجرام









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





رجالتنا - ملوك نص الملعب - منورين









اقرأ أيضا :





وكان قد أبدى عمرو السولية ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التى تسبب في إيقاف النشاط الرياضي.









وقال السولية إن عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد بشكل جاد ومناسب لبطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.







