ملوك نص الملعب.. حمدى فتحى بصحبة عمرو السولية على انستجرام

نشر حمدى فتحى نجم النادى الأهلى صورة له مع عمرو السولية وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
رجالتنا - ملوك نص الملعب - منورين
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وكان قد أبدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التى تسبب في إيقاف النشاط الرياضي.
وقال السولية إن عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد بشكل جاد ومناسب لبطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.