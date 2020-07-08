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رياضة

ملوك نص الملعب.. حمدى فتحى بصحبة عمرو السولية على انستجرام

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر حمدى فتحى نجم النادى الأهلى صورة له مع عمرو السولية وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: 

رجالتنا - ملوك نص الملعب - منورين 


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وكان قد أبدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التى تسبب في إيقاف النشاط الرياضي.


وقال السولية إن عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد بشكل جاد ومناسب لبطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.


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👬❤️❤️

A post shared by Hamdy Fathy 8 (@hamdyfathy_8) on

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