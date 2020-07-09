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فيديوجراف | تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:01 م
تعديلات قانون الأحوال
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
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آلاء حسن
قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين وستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى بالبرلمان نظرا لأنه يمس استقرار الأسرة المصرية.

كشف النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن تقدمه بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تشمل بعد وفاة الأم تكون حضانة الطفل للأب مباشرة.

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ولمزيد من المعلومات شاهد فيديوجراف يوضح تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية: 
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