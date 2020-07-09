فيديوجراف | تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين وستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى بالبرلمان نظرا لأنه يمس استقرار الأسرة المصرية.
كشف النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن تقدمه بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تشمل بعد وفاة الأم تكون حضانة الطفل للأب مباشرة.
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ولمزيد من المعلومات شاهد فيديوجراف يوضح تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية:
كشف النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن تقدمه بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تشمل بعد وفاة الأم تكون حضانة الطفل للأب مباشرة.
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4 حقوق أعطاها القانون للزوجة لتتمكن من الانفصال عن الزوج حال تمسكه بها
ولمزيد من المعلومات شاهد فيديوجراف يوضح تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية: