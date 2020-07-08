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تعليم

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:20 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة الأحياء على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة الأحياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.


وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.


وأكد الدكتور رضا حجازي ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، خاصة أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الجدول الزمنى المقرر لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطين بها بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا .

 
وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار إجابة قاعدتين أو أربع قواعد نيتروجينية كإجابة للسؤال رقم (28) لصالح الطالب؛ حيث إن عدد القواعد النيتروجينية (4) بينما عدد المجموعات التي تنتمى إليها القواعد النيتروجينية (2).


أما فيما يخص ترجمة السؤال رقم (20) في نسخة الامتحان المترجمة إلى اللغة الانجليزية فقد اعتبرت اللجنة أن إجابة الطالب صحيحة سواء أجاب عن السؤال في صيغته العربية أو باللغة الإنجليزية وتم إدراج ذلك في نموذج الإجابة، وإحالة لجنة الترجمة إلى التحقيق.


وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الأحياء يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020.


وحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، ويسرى ساويرس مدير عام تنمية العلوم، وأعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهو عموم مادة العلوم ومشرفو التقدير لمادة الأحياء.
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