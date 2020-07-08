مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا

واصلت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم تحت اشراف المهندس عبد القادر الجارحي امين المحافظة توزيع كرتونة المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر إحتياجًا بقرى ونجوع ومراكز المحافظة .





ياتي ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.





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وقام الحزب بتوزيع ٥ الاف كرتونة مواد غذاىية جافة بقري السليين و التوفيقية بمركز سنورس وقرية قصر الباسل بمركز اطسا، كما تم التوزيع بقري ابوكساة والعجميين ، والنصارية بمركز ابشواي وقري بني صالح، ودمشقين بمركز الفيوم وفي مناطق عزبة جبيلى وغرب التعاونيات والإصلاح الزراعى وسوق الفراخ والصيفيه القديمه والبارودية القبلية بقسم اول الفيوم كذلك تم التوزيع بالقرية التانية والثامنة بقارون مركز يوسف الصديق وقري الروضة ومنشأة الجمال وفرقص والروبيات بمركز طامية وذلك فى اطار مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم بالفيوم.



