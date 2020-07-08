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محافظات

مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:56 م
توزيع مساعدات حزب
توزيع مساعدات حزب مستقبل وطن في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

واصلت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم تحت اشراف المهندس عبد القادر الجارحي امين المحافظة توزيع كرتونة المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر إحتياجًا بقرى ونجوع ومراكز المحافظة .


ياتي ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.


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وقام الحزب بتوزيع ٥ الاف كرتونة مواد غذاىية جافة بقري السليين و التوفيقية بمركز سنورس وقرية قصر الباسل بمركز اطسا، كما تم التوزيع بقري ابوكساة والعجميين ، والنصارية بمركز ابشواي وقري بني صالح، ودمشقين بمركز الفيوم وفي مناطق عزبة جبيلى وغرب التعاونيات والإصلاح الزراعى وسوق الفراخ والصيفيه القديمه والبارودية القبلية بقسم اول الفيوم كذلك تم التوزيع بالقرية التانية والثامنة بقارون مركز يوسف الصديق وقري الروضة ومنشأة الجمال وفرقص والروبيات بمركز طامية وذلك فى اطار مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم بالفيوم.


وأشار المهندس عبد القادر الجارحي الي أنه تم تجهيز وتعبئة ٤٠ الف كرتونة من المواد الغذاىية الجافة وذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا بقري مراكز محافظة الفيوم تحت أشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية وأمانة العمل الجماهيري بالمحافظة وبالتنسيق مع أمانات المراكز حيث يتولي فريق الحزب بتوصيل كرتونة المواد الغذائيه الى منازل المستحقين لها من المواطنين.


وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مسيرة الخير التي أطلقها الحزب في إطار "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم" مؤكدا أن عملية التوزيع تتم وفقا لكشوف تم إعدادها مسبقا علي أرض الواقع ضمانا لوصول المساعدات إلى مستحقيها.


يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا
مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا
مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا
مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا
مستقبل وطن بالفيوم يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا
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