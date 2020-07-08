مهيب عبد الهادي: حسام عاشور يحسم انتقاله لأحد الأندية خارج مصر

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر عن حسم انتقال قائد الأهلى السابق حسام عاشور الى أحد الأندية، دون ذكر اسم النادي.





وكتب عبد الهادى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا حسام عاشور.. بالتوفيق ليك يا حبيبي.





وأضاف “‏يا جماعة في ايه هو لازم يبقي في مصر وتقولو الغاز؟، طيب برة مصر، وتاني بالتوفيق، في اشارة الى حسم انتقال عاشور الى نادٍ خارج مصر.





وكان حسام عاشور قد نشبت بينه وبين الأهلي ازمة بسبب فيديو اللاعب حول مباراة اعتزاله، مما تسبب في سحب النادي للعرض الذي قدمه لقائد الفريق بإقامة مباراة اعتزال له.



