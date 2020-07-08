AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كولاية عثمانية مخلصة.. قطر تخالف الجميع وتناصر احتلال أردوغان في ليبيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:20 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
شاركت قطر في جلسة مجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية، وكالعادة حملت معها أجندة الرئيس التركي رجيب طيب باعتبارها "ولاية مخلصة للسلطان العثماني".

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إن "بعض الاطراف لم تحترم الاتفاقات  الدولية ودعمت الأطراف المعادية للحكومة الشرعية بليبيا"، في الوقت الذي استعانت فيه "الوفاق منتهية الصلاحية" بالاحتلال التركي والتدخل الأجنبي، فضلا عن تمويل قطر للمليشيات والمرتزقة وتسليحهم.

وفي تناقض غريب، قالت قطر إنها تؤكد دعمها جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل في ليبيا.

وزعمت أنها ترى أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية يكون عن طريق وقف شامل لإطلاق النار وهو ما ترفضه حكومة الوفاق.

وجاءت تصريحات قطر في الوقت الذي شهدت جلسة مجلس الأمن اجتماع على رفض التدخلات الأجنبية وإرسال المليشيات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقيلة صالح يعلن ترحيبه بخطاب السيسي ويعلن: استجاب لندائي أمام النواب المصري.. وقبائل ليبيا: مصر أصلحت ما أفسده مجلس الأمن.. ونحتاج أشقاءنا لمواجهة تركيا والإخوان

مصادر دبلوماسية مصرية لـ العربية: مصر حازمة في الدفاع عن أمنها القومي

الدوحة تواصل أكاذيبها وتناقض نفسها.. قطر تصدر بيانا بشأن ليبيا

الرئيس التونسي يشكك في شرعية حكومة الوفاق.. وإخوان ليبيا يهاجمونه

الرئيس التونسي يعلن تصوره للحل السياسي في ليبيا: تجميع القبائل وضع دستورًا وانتخابات

تركيا تنقل أسلحة مضادة للطائرات إلى ميليشيا الوفاق بليبيا.. صور

ترشيحاتنا

صراع الوكلاء يهدد صفقة انتقال الجزيري للأهلي

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

بعد ضم طاهر محمد طاهر..أمير توفيق ثعلب صفقات الأهلي الجديد

روسيا تعرض على مصر والسودان وأثيوبيا المساعدة الفنية لحل أزمة سد النهضة

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

AdvertisementS

أسعار البنزين الجديدة.. تثبيت سعر المنتجات الثلاثة 3 أشهر جديدة

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

بعد تراجع الإصابات..كيف انتصرت هالة زايد على خبراء السوشيال ميديا فى معركة كورونا ؟

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

تجنبت السيناريو الأسوأ.. كيف نجحت مصر في احتواء إصابات فيروس كورونا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. علا رشدي برفقة زوجها وأولادها في الصحراء

نشرة المرأة والصحة.. اختراع كمامة شفافة تمكن الصم من قراءة الشفاه.. أدلة جديدة حول انتقال فيروس كورنا عبر الهواء.. ياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور على البحر

غسل اليدين قبل لمس الوجه.. خطوات مهمة للحصول على بشرة صحية