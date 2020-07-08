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حوادث

الحزن يخيم على أهالي أبوقرقاص بعد العثور على جثة شيخ مقطعة إلى أشلاء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:21 م
الشيخ العثور على
الشيخ العثور على جثته
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ايمن رياض
حاله من الحزن الشديد تخيم على أهالي عزبة جورجى بمركز ابوقرقاص جنوب المنيا بعد العثور على جثة رجل دين مقطعة الاشلاء عند ذهابه لتأدية واجب عزاء بإحدى القرى المجاورة.

ومن جانبها تكثف أجهزة الأمن بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنياجهودها لكشف ملابسات حادث العثور على جثة رجل دين تم التمثيل بجثته بعد اختفائه لعدة أيام. 

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتغيب الشيخ جمال .ح مقيم بعزبة جوارجي وبعد عدة أيام من اختفائه عثر على أشلاء من جثته ملقاة على حافة ترعة سري باشا.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لفحص البلاغ لكشف ملابسات الحادث بعد العثور على أقدام الشيخ القتيل وبعدها عثر على ذراعيه بذات المكان بجوار سيارته وذلك بعد 5 أيام من اختفائه عقب خروجه من منزله لأداء واجب العزاء بأحد القرى المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
الحزن يخيم على أهالي أبوقرقاص بعد العثور على جثة شيخ مقطعة إلى أشلاء
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تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

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