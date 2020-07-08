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توك شو

لا يعنينى أحد.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إزالة فيلا مسئول سابق

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:31 م
اللواء عمرو حنفى،
اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر
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عادل نصار
علق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على إزالة فيلا لمسئول سابق، قائلًا:أى مخالفة سنتعامل بها بقوة غاشمة ، موضحًا أن أى تعدى على املاك الدولة أو إنشاء مبانى بالمخالفة للقانون سيتم إزالتها على الفور دون النظر إلى أسماء ، لافتًا إلى أنه علم بعد تنفيذ عدة إزالات أن هناك مشاهير يقيمون بهذه المنطقة، وتابع:" قالوا لى فيما بعد أن هناك بعض المشاهير فى هذه المنطقة".

وأضاف " حنفى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشديد من رئيس الحكومة، على تنفيذ إزالة المبانى المخالفة، والتعديات على املاك الدولة، مشددًا على أن حجم التعديات كان كبيرًا جدًا خلال السنوات الماضية، وأصبح أمر غير طبيعى.

 وتابع محافظ البحر الأحمر :"كمحافظات بنفذ الموجة 16 فى إزالة التعديات.. إذا كانت المخالفة  تتعدى خط الإزالة أقسم بالله لا يعنينى أحد ولا يوجد حد يقدر يوقفنى ويتم تنفيذها على الفور.. أنا مش ببص على اسامى بمنتهى الوضوح والشفافية ".

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