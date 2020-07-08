بعد منحه 5.8 مليار دولار.. محطات في معاملات مصر مع صندوق النقد الدولي





علاقة مصر بالصندوق النقد الدولي ، لم تكن وليدة التعامل الحالي، ولكنها بدأت منذ 1944 منذ فترة إنشاء الصندوق إذ كانت الدولة المصرية من البلاد المؤسسة لذلك الكيان المنشأ بموجب اتفاقية برتون ودز التابعة للأمم المتحدة لتعزي ز الاقتصاد العالمي وذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في ذلك التوقيت، لتنضم مصر في ديسمبر 1945 للصندوق.

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ونجحت المفاوضات بين مصر و الصندوق في نوفمبر 2016 لإتمام قرض بـ12 مليار دولار لمدة 3 سنوات لدعم إصلاحات مالية واقتصادية على جوانب الموازنة العامة والإجراءات الضريبية والحماية الاجتماعية؛ بعد تحرير أسعار الصرف الأجنبي.



بالاضافة لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي للحكومة المصرية المعد في عام 2015 حتي إجراءات التعويم.



وتصل حصة مصر في صندوق النقد الدولي 3.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من إجمالي 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة مملوكة لـ 189 دولة عضو وهي تعادل 285 مليار دولار.







