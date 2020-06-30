بسبب الاستقرار الاقتصادي.. وزير المالية: حصلنا على 8 مليارات دولار قرضا من صندوق النقد الدولي..فيديو

أعلن محمد معيط وزير المالية موافقة صندوق النقد الدولى علي منح مصر 8 مليار دولار كقرض خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأشار معيط خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر قناة الأولى، الى أن صندوق النقد الدولى لم يمنح أى دولة هذا القرض ويتم إعطاؤه بناء على الاستقرار الاقتصادي .





وأكمل معيط : صندوق النقد الدولى يعلم قدرة مصر علي النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وفوائد هذا القرض لا تزيد عن 1.5 % .





وأوضح : الصندوق وضع في أولوياته برنامج للحماية الاجتماعية وبالتالي فإن مصر خلال الفترة الماضية اتخذت حزمة من القرارات في هذا الاتجاه وايضا خلال موازنة العام المالي المقبل مثل زيادة المعاشات والتى وصلت الي 31 مليار ونسبة بدل المخاطر للأطباء بنسبة 85 % و 60% زيادة في حد الإعفاء الضريبي .





وأردف : بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي اصبح الموازنة العامة لديها فائض خلال عامين فقط بعد ان كانت تعاني من العجز ، ووصلت قيمة الفائض إلى 104 مليار جنيه بينما كان العجز 37 مليار جنيه .





وأختتم معيط تصريحاته قائلا : بفضل وجود فائض في الموازنة تم تخصيص 100 مليار جنيه للمواجهة انتشار فيروس كورونا بجانب توفير احتياطي نقد وصل الى 45 مليار دولار قبل جائحة الوباء العالمي .