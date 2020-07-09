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برلمان

برلمانية: قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش يشجع الفتيات على تقديم بلاغات ضد المجرمين

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:02 ص
النائبة هالة ابو
النائبة هالة ابو السعد
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فريدة محمد
اشادت النائبة هالة ابو السعد بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

وقالت ابو السعد في تصريحات خاصة ان هذا التعديل يشجع  الفتيات على  الابلاغ عن قضايا التحرش و الاعتداء الجنسي  موضحا  ان بعض الفتيات لا  يقومون بالإبلاغ عن الوقائع  خوفا من الفضيحة خاصة اذ ما تم نشر اسمهم في وسائل الاعلام او صفحات التواصل الاجتماعي

واقترحت ابو السعد  ان تختص  وحدة  مكافحة العنف ضد المراة بتلقى  بلاغات التحرش او الاعتداء الجنسي حتى تتمكن المراة مِن الإدلاء بشهادتها او بلاغها امام امرأة موضحة ان الامر يحتاج فقط   لقرار اداري من وزارة الداخلية لتشجع الفتيات على  الابلاغ في قضايا  التحرش.


كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.

و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
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