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تعليم

اليابان تستقبل المصريين بمنح جديدة في جامعة MEXT.. تفاصيل

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:01 ص
جامعة MEXT
جامعة MEXT
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نهلة الشربينى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومه اليابانيه MEXT تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان.


ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00038.html

على أن يكون اخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا، علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :
[email protected]


وفي السياق ذاته افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومه اليابانيه MEXT تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى الكليات المتخصصه فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان .

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00037.html

بينما اخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا،علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :
[email protected]


علما بأن الادارة المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
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