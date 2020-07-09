اليابان تستقبل المصريين بمنح جديدة في جامعة MEXT.. تفاصيل





أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومه اليابانيه MEXT تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان.ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـعلى أن يكون اخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا، علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :وفي السياق ذاته افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومه اليابانيه MEXT تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى الكليات المتخصصه فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان .ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـبينما اخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا،علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :